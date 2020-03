innenriks

– Det handler om fremtiden til lokalsamfunn over hele landet, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

KS har anslått at kommunene taper rundt 20 milliarder kroner på grunn av de omfattende tiltakene for å hindre smittespredning. Da er det forutsatt at økonomien er i unntakstilstand i vel to måneder, før det blir en gradvis forbedring, men tallene er veldig usikre.

– Stortingets tidligere vedtak om å kompensere «urimelig» inntektstap er for svakt og uforpliktende, mener Gram.

