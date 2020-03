Kraftig fall på Oslo Børs – endte ned 3,6 prosent

innenriks

Hovedindeksen endte på 666,86 poeng etter et fall på 3,6 prosent. Det ble omsatt aksjer for rundt 5,8 milliarder kroner.

Fallet fredag kom etter tre dager på rad med oppgang på Oslo Børs. Totalt sett endte uka ned med 0,3 prosent.

Det kraftige fallet fredag kommer blant annet av at oljeprisen har falt ytterligere det siste døgnet. Ved børsslutt torsdag ble et fat nordsjøolje solgt for rett i underkant av 27 dollar, mens prisen ved 16.30-tiden fredag lå på 24,60 dollar.

Børstungvekteren Equinor var blant selskapene som led under den fallende oljeprisen, og aksjen falt med 6,6 prosent i løpet av dagen. De ble samtidig dagens mest omsatte aksje, med transaksjoner for rett under 900 millioner kroner.

Også de fire neste på listen over de mest solgte aksjene – Mowi, DNB, Yara og Telenor – falt med mellom 1,8 og 6 prosent i løpet av dagen.

Vistin Pharma ble dagens børsvinner med en oppgang på 18,2 prosent, mens dagens taper ble oljeteknologiselskapet Electromagnetic Geoservices. Selskapet falt med 22,5 prosent etter at det fredag morgen rapporterte at de må si opp nesten alle sine ansatte som følge av koronaepidemien og en mindre ordrebok etter at oljeprisen sank.

Også de toneangivende børsene i Europa falt kraftig i løpet av fredagen. FTSE 100 i London falt med hele 5,5 prosent, mens CAC 40 i Paris falt 4,7 prosent og DAX 30 i Frankfurt falt 3,7 prosent.

I 17-tiden hadde også New York-børsene falt. Dow Jones var ned 3,9 prosent klokken 12 lokal tid, mens S&P 500 hadde falt 3,6 prosent.