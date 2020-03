Finvær i Oslo – mye folk ute på tur

innenriks

Sola var framme i hovedstaden lørdag, og det gjorde at mange trakk ut til parker og turområder. Siden innføringen av anbefalinger om distansering for å unngå spredningen av koronavirus 12. mars, har spørsmålet om hvorvidt folk kan holde en meters avstand ofte vært oppe.

Politiet har likevel ikke vært ute på noen oppdrag for å skille folk.

– Generelt er politiets oppfatning at folk gjør det de kan for å holde avstand, og tar hensyn, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Han forteller at de har mottatt bekymringsmeldinger om at ungdommer samles for å spille fotball, men ingen bekymringsmeldinger i forbindelse med turgåing. Politiet har ingen planer om ekstra tilstedeværelse i parker og turområder denne helgen.

Heller ikke i Bergen har politiet ekstra tilstedeværelse i forbindelse med turgåing og manglende avstand.

– Vi har ikke fått noen meldinger om det, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

