NAF etterlyser tiltakspakke for samferdselssektoren

innenriks

– Kollektivselskapene har mistet mer enn 800 millioner kroner i måneden, bruktbilsalget bremser opp og byene mister inntekter til viktige prosjekter, sier kommunikasjonssjef for NAF, Camilla Ryste.

Hun etterlyser spesielt tre tiltak for samferdselssektoren: økt vedlikehold av veier, kompensasjoner til kollektivselskaper og erstatning av tapte inntekter fra bomringer.

– De siste seks årene har vedlikeholdsbudsjettet stått stille, og forfallet på veiene øker hvert år. Nå bør regjeringen bruke muligheten til å holde hjulene i gang, sier Ryste.

Hun mener at i første omgang bør alle fylkene få penger til å starte opp vedlikeholdsprosjekter, som også vil bidra til å holde anleggsbransjen i sving.

Tapte bompenger og utsatt kollektivtrafikk

– Når kollektivselskapene rapporterer at de taper inntekter på over 800 millioner kroner i måneden, frykter vi at de må permittere ansatte, og at noen i verste fall kan gå konkurs, forteller Ryste.

Ifølge kommunikasjonssjefen kan det sette utviklingen av kollektivtilbudet i fare, og det kan gi store konsekvenser for tiden etter koronaviruset, i form av kø, kork og kaos på veiene inn til byene.

– Staten bør kompensere inntektsbortfallet med 200 millioner kroner i uken, så lenge reiserestriksjonene gjelder.

Prosjekter faller bort

Ryste forklarer at mindre trafikk inn til byene kan føre til at planlagte prosjekter faller bort, som resultat av tapte bompengeinntekter.

– Jo mer trafikken reduseres, desto mindre penger får byene til å investere i samferdsel. Vi mener byene bør få 50 millioner kroner i uken for å dekke tapte bominntekter, sier Ryste.

I tillegg ønsker NAF å se en redningspakke til jernbaneselskapene, en midlertidig fjerning av omregistreringsavgiften, en midlertidig vrakpremie ut året på toppen av vrakpanten og en utvidet ordning med statlig støtte for ladere i parkeringsanlegg og borettslag.

