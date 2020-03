Koronapasient døde på Diakonhjemmet i Oslo

innenriks

– Vi kan bekrefte at en koronasmittet pasient døde. Av hensyn til personvernet kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen ved Diakonhjemmet sykehus til VG.

Avisen skriver at det foreløpig er uklart om dødsfallet, som ifølge Diakonhjemmet sykehus ble rapportert inn for siste døgn om morgenen torsdag 26. mars, er en del av Folkehelseinstituttets oversikt over antall døde i Norge.

Mørkhagen sier at de mandag skal undersøke om dødsfallet er registrert i Folkehelseinstituttets nasjonale oversikt.

Folkehelseinstituttet vil ikke kommentere om de har registrert et dødsfall ved Diakonhjemmet sykehus.

(©NTB)