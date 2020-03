Mann i 40-årene antatt omkommet etter snøskred ved Rjukan

innenriks

– Redningsaksjonen ble avsluttet klokken 00.45 fordi vi vurderer det slik at overlevelse ikke lenger er til stede. Vi har gått over til et søk etter antatt omkommet, sier operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt til NTB.

Den antatt døde er en mann i 40-årene fra Oslo. De pårørende er varslet, opplyser politiet.

Ulykken skjedde da to menn drev isklatring ved Rjukan.

– Skredet gikk i fjellsiden over klatrerne og var en blanding av snø, stein og is, sier Fjeld.

Politiet fikk melding om skredet klokken 16.55 fra den ene av klatrerne, som umiddelbart startet søket etter kameraten sin.

Det ble satt inn luftambulanse, Sea King, og politihelikopter i redningsoperasjonen. I tillegg var personer fra nødetatene, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret involvert i arbeidet. Det ble også satt inn lavinehunder i søket.

– Det har vært en stor redningsinnsats fra nødetatene, Sivilforsvaret og frivillige. Om lag 60 personer deltok aktivt i leteaksjonen, sier Fjeld.

Det er uvisst når søket etter den antatt omkomne starter.

