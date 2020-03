NHO og IKT-Norge ber myndighetene til å videreføre kjøp av tjenester fra private

innenriks

I en pressemelding skriver NHO Service og Handel at 46 prosent av bedriftene innen tjenestenæringen frykter konkurs.

– Flere av våre bedrifter må velge hvilke regninger de skal betale, fordi pengene ikke strekker til. Dette er noe som kunder merker og må ta hensyn til, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Reiseliv og service

Ifølge pressemeldingen er reiselivsbedrifter og service- og handelsbedriftene blant dem som er hardest rammet av koronakrisen. Nesten halvparten av alle medlemsbedrifter i NHO sliter med å betale løpende utgifter.

– Jeg vil oppfordre alle offentlige kontorer og etater til å fortsette å kjøpe tjenester fra private. Jeg ber også om at fakturaer blir betalt i løpet av 2–10 dager, i stedet for 30 dager som er vanlig, sier Kaltenborn.

Hun legger til at det kan være avgjørende for tusenvis av arbeidsplasser innen tjenestenæringen.

Sendte brev til Nybø

Næringsorganisasjonen IKT-Norge ber i et brev til nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø (V) om at det offentlige bidrar til å holde hjulene i gang i IT-bransjen. En bransje som ifølge IKT-Norge sysselsetter over 100.000 mennesker.

– Vi vet at selskaper nå rammes av sviktende inntekter, men ikke nødvendigvis sviktende arbeidsmengde. Vi trenger tiltak for å opprettholde bransjen i en ekstraordinær periode, uten at selskapene bygger opp gjeld, sier direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen, til digi.no.

Solberg følger planene

Statsminister Erna Solberg bekreftet i en pressekonferanse fredag at regjeringen skal følge planene lagt i statsbudsjettet.

– Men så er det også sånn at noen steder vil sykdom og karantene påvirke hvor raskt et anbud kommer ut. Vi kan ikke late som at offentlig sektor ikke blir syke. Vi ser både i Nav og departementene at kapasiteten går ned, så litt forsinkelse vil det komme. Men vi skal opprettholde et så stort trykk som vi klarer, sa Solberg.

