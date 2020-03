Oslo Børs faller videre

innenriks

Hovedindeksen endte fredag på 666,86 poeng etter et fall på 3,6 prosent i løpet av dagen. Så langt i år har børsen falt 30 prosent.

Equinor er mest omsatt mandag og leder an med et fall på 4,5 prosent. Samtidig faller oljeprisen videre. Mandag formiddag omsettes nordsjøolje for 23,3 dollar fatet.

Energisektoren faller 4,5 prosent, sjømat faller en halv prosent, mens shipping vokser 2,6 prosent.

Da aksjehandelen ble avsluttet mandag, hadde både Nikkei- og Topix-indeksen sunket omtrent 1,6 prosent.

De toneangivende børsene i Europa har også en svak start på dagen. CAC 40-indeksen i Paris er ned 1,3 prosent. DAX 30-indeksen i Frankfurt faller 0,6 prosent og FTSE 100 i London faller 1,4 prosent.

