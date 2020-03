Oslo kommune utsetter fristen for betaling av alkoholavgift

innenriks

– De som allerede har innbetalt omsetningsavgiften for 2020, vil få tilbakebetalt 50 prosent, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) til avisen.

Skjenkeforbudet og stengte dører har ført til at mange serveringssteder er i en økonomisk knipe. Innbetalingsfristen av avgiften som gjelder for både salgs- og skjenkesteder, utsettes derfor til 1. september, opplyser næringsbyråden.

Omsetningsavgiften er lovpålagt og kan derfor ikke fjernes.

Næringsbyråden håper at tiltaket vil være med på å lette byrden for serveringsstedene noe. Kommunen vil se på flere tiltak, men byråden understreker at det er staten som sitter med muligheten til å ta de store grepene.

I en pressemelding mandag kveld opplyser Oslo kommune at de videre vil gjenåpne de bilbaserte gjenbruksstasjonene i kommunen 1. april. Stasjonene ble stengt for to uker siden på grunn av stor smitterisiko.

