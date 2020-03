Bystyret i Bergen krever at byrådets krisefullmakt blir begrenset

innenriks

Hele bystyret, også byrådspartiene, har nå stilt seg bak et forslag fra SVs Mikkel Grüner om at byrådet må sette en sluttdato for bruk av krisefullmakten, skriver Bergens Tidende.

– Krisefullmakten er beregnet på situasjoner der det skal gjøres raske vedtak som ikke like effektivt kan håndteres av den daglige driftsorganisasjonen, sier Grüner.

Han mener det er uklart hvorfor vedtakene som tas nå, som er mindre akutte, blir omfattet av krisefullmakten.

Krisevedtaket ble satt i verk 28. februar, da det første tilfellet av koronasmitte i Bergen ble kjent. I kommunens beredskapsplan heter det at kommunen skal komme tilbake til en normal driftssituasjon innen 72 timer.

(©NTB)