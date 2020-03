Coca-Cola kjøper ingen nye reklamer

innenriks

Selskapet, som blant annet hadde planlagt store kampanjer rundt fotball-EM og OL, forklarer til nettstedet Kampanje at de heller vil «ivareta helsen og sikkerheten til våre ansatte og for samfunnene vi finnes i».

Selskapet vil ikke si om reklamepausen er et tiltak for å spare penger, men medgir at utsettingen av EM og OL til neste år påvirker alle planer.

186 av selskapets ansatte i Norge er nå rammet av permitteringer. Salget er sterkt svekket både i bedriftsmarkedet og som følge av at utelivet er kraftig redusert.

(©NTB)