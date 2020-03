Fagforbundet mener deltidsstillinger på sykehjem kan ha forsterket koronakrisen

innenriks

– Vi har lenge påpekt at det er en deltidskrise i helsevesenet som rammer både pasienter og de ansatte. Nå ser vi at deltidskrisen i helsevesenet kan ha forsterket koronakrisen fordi ansatte har små stillinger ved flere institusjoner, sier hun til Klassekampen.

Siden sykehjemsbeboere er særlig sårbare for viruset, er det særlig viktig at de behandles av så få ansatte som mulig, mener Nord. Hun frykter at det forekommer kryssmitte fra deltidsansatte som jobber på flere sykehjem.

I Kristiansand døde to beboere på et omsorgssenter i helgen. Kommunen har opplyst at de trolig ble smittet av ansatte uten symptomer.

– Vi er i en situasjon hvor man, for det første, trenger arbeidskraften i full stilling fordi kapasiteten er presset. For det andre vil det redusere smitte, sier hun.

