NHO og LO glade for at karbonfangst og -lagring fremskyndes

– Karbonfangst og -lagring skaper aktivitet og arbeidsplasser, det bygger kompetanse, infrastruktur og industri, og det er en helt nødvendig klimaløsning. Nå er det viktig at vi kommer i gang så raskt som mulig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Dette var veldig gode nyheter i en krevende tid. I LO har vi jobbet for dette i mange år. Dette er en vinn-vinn situasjon for både klima og arbeidsplasser, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Ikke bare kan Norge her gå foran med klimateknologi som verden trenger. Vi kan også sikre tusenvis av eksisterende arbeidsplasser og skape enda flere nye. Dette er akkurat det vi trenger i disse krevende tider, sier han.

President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, sier det er bra at det nå kommer et bredt flertall bak kravet om en investeringsbeslutning.

– Men Tekna mener at investeringsbeslutningen ikke er fremskyndet, ettersom regjeringen allerede har lovet at den skulle komme i 2021, sier hun.

Tekna sier at beslutningen om å starte karbonfangst- og lagring (CCS) i Norge er viktig for norske arbeidsplasser, for norsk industri og for miljøet.

-Industrien har ventet på denne avklaringen i mange år. Nå må vi kunne stole på at investeringsbeslutningen faktisk kommer i 2021, sier hun.

