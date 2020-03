Foreløpig ikke store endringer i alkoholkonsumet

innenriks

Da folk begynte å hamstre pappvin og sprit på Vinmonopolet, var det flere organisasjoner som ropte varsku om at hjemmekarantene, isolasjon og stress kunne føre til økt alkoholkonsum i befolkningen. En ny måling fra Norsk koronamonitor fra Opinion tyder imidlertid ikke på at folket har sklidd over i feriemodus – ennå.

Over 8.000 spurte har uttalt seg om alkoholkonsumet sitt nå sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet.

73 prosent svarer at ting er som før.

Oslo er den landsdelen i Norge hvor flest har endret alkoholkonsumet etter koronautbruddet.

Den største reduksjonen i alkoholinntaket, er i husstander med én person. Dette var i utgangspunktet regnet som en gruppe med risiko for økt inntak, på grunn av isolasjon og ensomhet.

