NHO understreker i en rapport at dette er grove beregninger, men påpeker også at lavere produksjon i bedrifter som ikke er rammet av permitteringer, ennå ikke er tatt med.

«Denne krisen har et så stort omfang at tidsdimensjonen også blir svært viktig. Bedrifter med høyere utgifter enn inntekter vil bukke under. Det er kun et spørsmål om tid. Jo flere bedrifter som går over ende, jo flere permitteringer vil bli omgjort til oppsigelser,» heter det i rapporten.