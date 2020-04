En av to biler funnet etter skyteepisode i Oslo

innenriks

Bilen ble funnet i 11-tiden i Trelastgata på Grønland, flere kilometer unna, skriver VG.

– Vi har funnet den bilen som det ble skutt mot. Den har vi kontroll på. Vi har også kontroll på en person som har vært i denne bilen, sier innsatsleder Svend Bjelland i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har ikke funnet noen skadde personer i bilen.

– Det er heller ingenting som tyder på at det er noen skadde i den andre bilen som vi fremdeles leter etter, sier Bjelland.

Politiet vet ennå ikke hva som er bakgrunnen for skytingen mellom de to bilene på Skillebekk.

– interessante opplysninger

– Vi har en god del opplysninger om hvilken bil det er snakk om og hvem som kjører den andre bilen. Vi kan ikke si noe detaljert om disse personene, men vi har interessante opplysninger om hvem som eier bilen, og vi har et godt håp om å komme til bunns i saken relativt kjapt, sier Bjelland.

Skuddvekslingen fant sted ved 9.30-tiden i nærheten av en barnehage i et stille og rolig strøk av byen.

– Dette er en type kriminalitet vi ser svært alvorlig på, og som vi setter inn store ressurser for å oppklare, sier Bjelland. Politihelikopteret ble da også satt inn i letingen etter bilene.

Han understreker at politiet ser på skytingen som en isolert hendelse og at ingenting tyder på at det er noen fare for vanlige folk.

Ingen pågripelser

Foreløpig er det ikke gjort noen pågripelser. Søket etter den andre bilen fortsetter.

Politiet fikk melding om skytingen på Skillebekk klokken 9.40 torsdag formiddag da flere vitner meldte fra om hendelsen.

– De forsvant fra stedet før vi var på plass, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet gjennomfører åstedsundersøkelser og avhørt vitner på stedet. . Et område der vitner har beskrevet at skytingen foregikk, er sperret av og undersøkes av politiets kriminalteknikere.

(©NTB)