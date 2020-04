Oslo Børs falt nær 1 prosent på tross av oljefest

innenriks

Oljeprisene skjøt i været torsdag ettermiddag, og ved 17.30-tiden lå prisen for et fat nordsjøolje på 29,4 dollar – en oppgang på om lag 15 prosent.

Prishoppet kom etter at USAs president Donald Trump la ut en twittermelding hvor han skrev at han, etter samtaler med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, håper at Russland og Saudi-Arabia vil kutte produksjonen med om lag 10 millioner fat per dag, skriver E24.

Flere av oljegigantene hadde en god torsdag, og både Equinor (+3,1), Aker BP (+9,3), TGS (+9,1) endte opp, mens DNO steg hele 26 prosent.

Dårlig nytt for tankrederi

Tankrederiet Frontline falt 9,6 prosent. Fallet kan være på bakgrunn av ryktene om en mulig avtale mellom Russland og Saudi-Arabia, ettersom en slik avtale vil føre at til tankrederiene vil ha mindre olje å frakte, skriver Finansavisen.

Ellers i omsetningstoppen havnet DNB nest øverst, men falt 4,1 prosent. Like bak havnet Mowi, som også falt 4,1 prosent.

Orkla falt 3,8 prosent, mens Bakkafrost og Telenor falt henholdsvis 4,3 og 1,6 prosent.

Opp i Europa

Ute på det europeiske børsene pekte pila jevnt over svakt opp. Ved 17.30-tiden var CAC 40-indeksen opp 1 prosent.

Samtidig steg DAX 30 i Frankfurt med 0,6 prosent, mens i London styrket FTSE 100 seg med 1,3 prosent.

(©NTB)