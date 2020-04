Forbrukertilsynet varsler bot på 250.000 for koronareklame

innenriks

Forbrukertilsynet har utstedt bot til tre ulike aktører som har brukt frykt for viruset i markedsføringen sin. Det er like mange vedtak som de normalt gjør på et helt år, skriver TV 2.

Gebyrene ligger på mellom 40.000 og 250.000 kroner, hvorav det strengeste blir ilagt Altshop.no. Forbrukertilsynet sender ut et varsel om bot, som firmaet må svare på. Etter dette bestemmer tilsynet om boten blir stående, basert på tilsvaret de får.

– Det vi har sett den siste tiden er at noen prøver å utnytte frykten for koronaviruset til å tjene penger og markedsføre produkter og tjenester, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet.

Eier av Altshop.no, Anders Dreyer, sier de har fjernet reklamen etter at Forbrukertilsynet tok kontakt.

– Det var aldri vårt ønske om å bruke korona som et salgstriks, forklarer eieren.

