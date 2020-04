Oljebransjen vil endre skattereglene

innenriks

– Hele industrien står bak et skatteforslag som er utformet slik at det intensiverer og skaper motivasjon for økt aktivitet, sa Sætre til Politisk kvarter på NRK fredag morgen.

– Det aller viktigste er å opprettholde aktiviteten og skape grunnlag for ny aktivitet og nye investeringsbeslutninger, slo han fast.

Detaljene i forslaget er foreløpig ukjent.

Koronakrisen og det kraftige oljeprisfallet har satt Equinor i en svært vanskelig situasjon, og selskapet har nå satt krisestab. Selv om Sætre tror koronakrisen kan bidra til et raskere grønt skifte og omstillingen til et lavkarbonsamfunn, mener han det er viktig å sikre at olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel opprettholdes.

– Verden kommer til å trenge olje og gass i alle tenkbare scenarioer framover. Det er viktig at vi driver fram de investeringene som trengs, sier han.

Sætre frykter også at oljeprisen vil falle enda mer framover.

– Det er stor ubalanse i markedet og et gap mellom tilbud og etterspørsel, sier han.

Mandag var oljeprisen helt nede i 22,58 dollar fatet, det laveste siden 2003. Torsdag spratt den opp rundt 30 prosent etter at president Donald Trump antydet muligheten for en avtale mellom Saudi-Arabia og Russland, men fredag falt den igjen under 30 dollar fatet.

