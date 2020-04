Produsenter frykter legemiddelmangel etter at India ble lukket

innenriks

Til sammen står India og Kina for produksjonen av 80 prosent av råstoffene til verdens legemiddelindustri.

Karita Bekkemellem, leder i bransjeforeningen Legemiddelindustrien, sier til NRK at norsk legemiddelproduksjon i verste fall kan stoppe opp.

– Det vil ikke hjelpe Norge å ha en god økonomi. Her vil alle land sørge for seg selv. Vi har gjort oss veldig sårbare for produksjon i Østen og India

Direktør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til kanalen at situasjonen ikke er kritisk, men poengterer at både vestlige land og India nå blir stengt. Samtidig er eksport av flere typer legemidler regulert.

– Det gjør situasjonen uklar og usikker fremover, sier han.

Han tror ikke legemiddelmangel vil bli en egen krise i krisen.

– Vi kan få noen problemer, ja, men det ser ut til at Kina kommer på beina igjen. Det er veldig viktig, sier Madsen.

