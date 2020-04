Røe Isaksen: Ledighetstoppen er neppe nådd

innenriks

Folk må forberede seg på at toppen ennå ikke er nådd, slår arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fast i en pressemelding.

– Vi må forhindre at bedrifter går konkurs og at arbeidsledige blir gående uten arbeid over lang tid. Vi skal tilbake til normalen, men det er bare å forberede seg på at ledighetstoppen neppe er nådd, sier Røe Isaksen.

Største noen gang

Ved utgangen av mars var 301.000 personer registrert som helt ledige. Det utgjør 10,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på drøyt 314.000 personer. I tillegg er over 97.000 registrert som delvis ledige, noe som gir en totalsum på 412.000 personer, eller 14,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi har sett en drastisk forverring av arbeidsmarkedet den siste måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ledighetsøkningen i mars er den største i en enkeltmåned noen gang, ifølge Røe Isaksen. Fra februar til mars økte ledigheten med 360 prosent.

– Dette er alvorlig og dramatisk, og regjeringen vil gjøre alt i vår makt for å hindre at pandemien får et omfang som vi ikke kan håndtere, samtidig som vi sikrer de som blir permittert og mister jobben i en ekstremt krevende situasjon, og sikrer arbeidsplasser og næringsliv for tiden etter koronakrisen, sier han.

Verst i Oslo

Antall delvis ledige har økt med 274 prosent siden februar. Nær ni av ti nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos Nav.

I Oslo er nå 53.453 personer helt uten arbeid. Det utgjør 13,8 prosent av arbeidsstyrken i hovedstaden. Oslo er fylket med den høyeste arbeidsledigheten.

Nordland har den laveste ledigheten med 8,5 prosent.

Reiseliv- og transportbransjen og butikk- og salgsarbeid har hatt størst økning i ledigheten i mars, ifølge tallene.