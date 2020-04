Transpersoner får sterkere vern mot diskriminering

innenriks

Regjeringen foreslår å inkludere «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» som diskrimineringsgrunnlag i en rekke bestemmelser i straffeloven. Det foreslås også å erstatte uttrykket «homofil orientering» med «seksuell orientering» for å presisere at bifile omfattes av det strafferettslige diskrimineringsvernet.

Både justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) understreker at det er viktig at diskrimineringsvernet er tilpasset virkeligheten.

– Personer som har en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som bryter med omgivelsenes forventninger, er en utsatt gruppe når det gjelder diskriminering, trakassering og vold, sier Mæland.

– Et strafferettslig vern vil dessuten gi uttrykk for en norm som kan ha betydning for holdninger og oppfatninger i samfunnet, sier Raja.

