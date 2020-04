Universitetet i Oslo digitalt ut semesteret

innenriks

Det opplyser Universitas natt til fredag.

– Koronautbruddet gjør det vanskelig å vite hvordan våren vil bli. For å skape forutsigbarhet for dere og underviserne, har vi besluttet at ordinær undervisning blir digital ut semesteret, skriver rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo ved UiO i en epost til studentene.

NTNU i Trondheim opplyste mandag at undervisning der vil gå digitalt ut semesteret og at alle arrangementer, konferanser og samlinger med fysisk oppmøte er avlyst. Universitetet i Bergen har samme opplegg.

