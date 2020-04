Væpnet politiaksjon etter melding om vold og trusler i Stavanger

innenriks

Stavanger Aftenblad meldte om aksjonen der politiet valgte å bevæpne seg torsdag kveld. Politiet opplyser at de ble varslet klokka 22.50 om at en mann ble slått med en gjenstand av flere menn utenfor et spisested på Sunde, som er nær Kvernevik i Stavanger.

– Vi vet ikke hva slags gjenstand det var. Det ble oppfattet som truende, og vi valgte å bevæpne oss fordi situasjonen var såpass uavklart, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sørvest politidistrikt til NTB.

Det ble sendt flere patruljer, inkludert en hundepatrulje til Sunde. Situasjonen ble ikke oppfattet som dramatisk da politiet kom til stedet, og patruljene jobbet for å få kontroll på dem som har vært involvert og få oversikt over hva som har skjedd.

Politiet fikk kontakt med en person, en mann i slutten av 20 årene, som passet til beskrivelsen av en av de mistenkte. Politiet fikk ikke kontakt med personen som angivelig ble slått. Hendelsesforløpet fremstår klokka 0.50 fremdeles som uavklart. Den mistenkte er dimittert og sak opprettet.

(©NTB)