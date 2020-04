Økonominettverk foreslår 19.000 i borgerlønn til alle

innenriks

De forklarer beløpet med at den «representerer fattigdomsgrensen ut fra OECDs beregninger, som er 50 prosent av medianinntekten», skriver Dagsavisen.

OCED er Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

Forslaget gjelder ikke arbeidsledige som allerede får mer enn 19.000 kroner i dagpenger, men alle andre «som har mindre inntekt uavhengig av tilknytning til arbeidslivet» skal få hele beløpet.

– Pengene henter vi fra krisepakken som synes å vokse for hver dag som går. Det kan selvsagt se ut som om vi kaster rundt oss med penger, men da skal en huske at et overveldende flertall vil få dagpengeutbetalinger som er mye større enn dette, sier direktør Kjell Magne Fagerbakke til avisa.

BIEN er del av det globale nettverket Basic Income Earth Network.

