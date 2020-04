Aftenbladet: Mann ble skutt i magen av politiet

innenriks

Mannen, som er slutten av 50-årene, ble fraktet til sykehus etter hendelsen fredag kveld.

– Politiet er ikke kjent med hans tilstand utover at han er innlagt på Stavanger universitetssjukehus og mottar behandling der, opplyser jourhavende jurist, politiadvokat Anne Mette Dale, i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Mannen er foreløpig siktet etter straffeloven paragraf 188 for uforsiktig omgang med skytevåpen, men det kan bli aktuelt å utvide siktelsen, ifølge politiadvokaten. Han er kjent av politiet fra før.

Overfor Stavanger Aftenblad bekrefter politiadvokaten at politifolkene skjøt flere ganger mot mannen. Etter hva avisa erfarer, traff minst to skudd ham i mageregionen.

Det var ved 19.30-tiden at politiet fikk melding om at det var avfyrt et skudd med våpen i luften utenfor en bolig på Dale i Sandnes kommune og rykket ut.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig koblet inn og har startet sin etterforskning. Sørvest politidistrikt ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger mens denne etterforskningen pågår.

