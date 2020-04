innenriks

To biler var involvert i kollisjonen i Trygve Gulbrandsens vei i Mysen i Indre Østfold kommune.

– Det er snakk om en møteulykke mellom to biler. Tre personer var involvert i ulykken. To menn og et mindre barn, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til TV 2.

Operasjonslederen sier til kanalen at det er store skader på kjøretøyene.

Mannen som er skadd, er i 30-årene. Han er fraktet til Ullevål sykehus i Oslo.

Politiet meldte først om ulykken klokka 18.34 lørdag kveld.

