Siv Jensen krever rask løsning for pakkereiseselskapene

I et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) spør Jensen når og hvordan regjeringen skal levere på finanskomiteens merknad om å styrke reisegarantifondet slik at pakkereiseselskapene kan kompenseres for å unngå konkurser.

Reisearrangørene er etter loven forpliktet til å tilbakebetale avlyste pakkereiser innen 14 dager. Regjeringen foreslo i sin tredje krisepakke at selskapene skal få 14 dager ekstra, altså totalt 28 dager, på seg til å betale tilbake.

Reisegarantifondet har videre fått tilført 100 millioner kroner ekstra som skal utbetales til kunder dersom selskapene går konkurs.

Siv Jensen sier til NTB at det er viktig at kundens forbrukervern skal ivaretas, men nå sitter de norske reisearrangørene igjen med regningen, mener hun.

– Den helt spesielle situasjonen disse står i som følge av pakkereiseloven, gjør at de ikke vil bli reddet av generelle ordninger. De trenger en form for kompensasjon for de refusjonene de må tilbakebetale til kundene.

