innenriks

Nødetatene ble varslet om ulykken ved Gulafjordvegen klokken 6.09. Skadeomfanget er ukjent.

– Vi har fått opplyst at to personer er ute av bilen, og at brannvesenet jobber med å få ut den tredje personen, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB klokken 6.50.

