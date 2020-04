En rekke bilbranner i Oslo – trolig påsatt

innenriks

Den første meldingen gikk ut på at det brant i tre biler, men etter at brannvesenet ankom stedet, meldte de at det brant i åtte eller ni biler. Politiet meldte om sju.

De jobber ut fra opplysninger om at bilbrannene er påsatt.

– Vi har vitner som har sett et antall personer tenne på bilene og løpe derifra, sa operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB like over klokken 6.

Politiet meldte om brannene på Twitter klokken 5.51. En drøy halvtime senere var de slukket.

Tidligere på natten brant det også i tre biler i Lutvannsveien i samme bydel. VG får opplyst at politiet ser brannene i sammenheng.

– Det er naturlig å gjøre det i og med at det er innenfor et forholdsvis begrenset geografisk område, sier Iversen til avisa.

(©NTB)