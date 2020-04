Minst sju biler brenner i Oslo

innenriks

Den første meldingen gikk ut på at det brant i tre biler, men etter at brannvesenet ankom stedet, melder de at det brenner i åtte eller ni biler.

– Det er mye røyk i området. Folk bør lukke dører og vinder og skru av ventilasjonsanlegg dersom dette er mulig, skriver Oslo 110-sentral på Twitter.

Politiet har fått opplysninger om at bilbrannene er påsatt. De opplyser at det er om lag sju biler som står i brann, med fare for spredning til flere.

– Vi har vitner som har sett et antall personer tenne på bilene og løpe derifra, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB like over klokken 6.

Politiet meldte om brannen på Twitter klokken 5.51.

(©NTB)