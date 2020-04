Nå kan Leger Uten Grenser og Røde Kors unntas fra utreiseforbud

innenriks

Det bestemte Helse- og omsorgsdepartementet søndag.

Nå kan Helsedirektoratet gi dispensasjon for norsk helsepersonell som ønsker å delta i humanitært hjelpearbeid. Det skjer etter henvendelser fra Røde Kors og Leger Uten Grenser.

– Selv om vi er i en vanskelig situasjon, må vi også vise solidaritet med andre land i krise, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Helsepersonell som driver pasientbehandling, har utreiseforbud ut april. Det ble bestemt for tre uker siden.

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors forstår at regjeringen ønsker å beholde norsk helsepersonell i Norge, men er glad for at regjeringen gjør et unntak for internasjonalt hjelpearbeid.

– Kampen mot koronaviruset er en global dugnad, og de største utfordringene kan lett komme i land med svært dårlig utstyrt helsevesen. For å stanse viruset globalt er det også i norske myndigheters interesse at vi bidrar der behovene er størst, sier han.

