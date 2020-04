To lettere skadd etter trafikkulykke i Sunnfjord

innenriks

Nødetatene fikk melding om ulykken klokka 21.01 lørdag kveld.

En personbil med tre personer, en i slutten av tenårene, en i 20-årene og en i 30-årene, kjørte inn i en fjellvegg i tunnelen. To av dem ble fraktet vekk i ambulanse til Førde sentralsykehus hvor de behandles for smerter i blant annet hode, kne og nakke.

– Alt tyder på at det er lettere skader, sier operasjonsleder Frode Kolltveit til NTB like over klokken 1 natt til søndag.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det er ikke mistanke om rus.

Bilberging er gjennomført, og tunnelen er åpen for ferdsel i begge retninger.

