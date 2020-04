UNN tok i bruk åndedrettsmasker som ikke var kvalitetssikret

innenriks

– Dette er fryktelig kjedelig. Vi kjøpte maskene i god tro om at dette var ordentlige p3-masker. Nå viser det seg at de er til forveksling lik og oppfattet som piratkopier, sier administrerende direktør Anita Schumacher ved UNN til NRK.

Det var 20. mars at sykehuset fikk en levering på flere tusen åndedrettsmasker levert av en privat aktør. Sykehuset kontakt med det de trodde var produsenten av maskene, men produsenten opplyste at det ikke var tilfellet. Dermed kunne ikke maskene kvalitetssikres.

Foreløpige tester viser at maskene, som er en del av smittevernutstyret som blir brukt under behandling av koronasmittede pasienter, ikke har like høy filtreringsgrad som de ordinære maskene.

800 av åndedrettsmaskene ble delt ut og brukt av ansatte. I tiden framover må mellom 150 og 200 ansatte testes for viruset.

Selv om maskene trolig er dårligere enn de ordinære maskene, er det liten grunn til å tro at ansatte har blitt utsatt for smitte, ifølge sykehuset.

