FHI: Flokkimmunitet har aldri vært et mål

Flokkimmunitet kan oppstå som en konsekvens av det man gjør, enten raskt eller langsomt, men det er ikke et mål i seg selv, sier Stoltenberg på en pressekonferanse mandag.

– Det har aldri vært et mål å oppnå flokkimmunitet. Hvis man skulle hatt det som mål, så ville man jo ha sluppet epidemien løs med de forferdelige konsekvensene det ville hatt, sier hun.

Videre sier Stoltenberg at hun ikke har oppfattet at noen land har hatt flokkimmunitet som mål.

– Vi har i hvert fall aldri hatt det i Norge, heldigvis, og kommer ikke til å ha det.

FHI sier det er mye som er uvisst om immunitet. De er ganske trygge på at smitte med koronaviruset gir en viss form for immunitet, men at det er for tidlig å vite for eksempel hvor lenge den varer, og om den varierer mye mellom enkeltpersoner.

