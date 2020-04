Høie: – Koronaepidemien er under kontroll

innenriks

Høie la fram oppløftende nytt om smittespredningen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Nå viser nye tall fra Folkehelseinstituttet at hver koronasmittet i Norge sannsynligvis smitter i gjennomsnitt 0,7 annen person. Det betyr at vi har fått koronaepidemien under kontroll, sier Høie.

Før de strenge smitteverntiltakene ble innført 12. mars, smittet hver person med korona i Norge i gjennomsnitt 2,5 andre personer.

– Hvis denne utviklingen hadde fått lov til å fortsette, så hadde vi sannsynligvis i dag vært i samme situasjon i Norge som vi ser i enkelte land ellers i Europa, sa helseminister Bent Høie.

Takket folket

Regjeringens mål var at hver smittet skulle smitte maks én annen person, og akkurat nå er målet nådd.

Derfor ga Høie en stor takk til alle nordmenn som følger myndighetenes råd.

– Innsatsen fra den norske befolkningen har gitt oss et solid overtak, og det overtaket må vi beholde, sier han.

Men de som håper at vi etter påske kan vende tilbake til hverdagen vi kjente før, blir skuffet.

– Det blir ikke som før. Så lenge vi har viruset i samfunnet vårt og ikke har en effektiv vaksine eller en bedre behandling, vil vi måtte ha tiltakene over lengre tid. Men det betyr ikke at vi må ha tiltakene akkurat sånn som vi har de nå, sier Høie til NTB.

Han er imidlertid glad for at regjeringen nå ikke trenger å diskutere enda strengere tiltak.

Mangler beregninger

De nåværende tiltakene, de strengeste i Norge i fredstid, utløper 13. april. Regjeringen skal tirsdag eller onsdag denne uka komme med en beslutning om hva som skjer etter det.

Regjeringen har fått ekspertråd om tiltakene, som skal ligge til grunn for beslutningen, men Høie medgir at de ikke har god nok kunnskap om hvordan de virker ennå.

– Vi har fortsatt ikke beregninger på hvert enkelt tiltak, men vi har gode faglige vurderinger. Det ligger til grunn for regjeringens vurderinger. Så må vi se tingene i en sammenheng, sier han.

14.000 smittede

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg opplyste at de beregner at drøyt 14.000 mennesker er eller har vært koronasmittet i Norge, noe som utgjør 0,26 prosent av befolkningen.

– Det er vesentlige lavere enn det som er beregnet tidligere, sa hun.

Hvis smittetallet fortsetter å ligge like lavt, vil antallet sykehusinnleggelser de nærmeste tre ukene også ligge langt lavere enn først beregnet.

Tallene viser at det er store regionale forskjeller, med mest smitte i Oslo og Viken og minst i Nordland og Møre og Romsdal. Høie vil imidlertid ikke si at det dermed kan bety at tiltakene kan lettes i de delen av landet som har minst smitte.

– Det at vi som land gjør mange av disse tingene sammen, er viktig for å ha kontroll på smittespredningen. Tallene fra FHI viser hvor lite som skal til for å miste den kontrollen, sier Høie, som likevel sier dette er noe de vil diskutere i regjeringen når de skal vurdere tiltakene videre.

Aldri mål om flokkimmunitet

FHI-direktøren gjorde det klart at det aldri har vært aktuelt å la smitten spre seg i samfunnet med mål om såkalt flokkimmunitet.

– Hvis man skulle hatt det som mål, så ville man jo ha sluppet epidemien løs med de forferdelige konsekvensene det ville hatt, sier hun.

– Når kan vi da si oss ferdig med epidemien?

– Det kan vi enten når vi får vaksine, eller behandling som er så god at vi vil kunne forhindre alvorlig sykdom. Den kan også rett og slett brenne ut, sier Stoltenberg til NTB.

Hun håper det vil komme en vaksine, men sier det er lite sannsynlig at det vil skje raskere enn ett og et halvt år.