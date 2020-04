Halvparten av alle nordmenn har endret sommerferieplanene

innenriks

– Reiserestriksjoner og en endret økonomisk hverdag gjør at svært mange nå endrer ferieplanene sine, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

En undersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra NAF, viser at 12 prosent av de spurte har endret planene for sommerferien på grunn av at økonomien er påvirket av utbruddet, mens 35 prosent har endret planene på grunn av reiseforbudet.

27 prosent svarer nei på spørsmålet om ferieplanene er endret, mens 25 prosent foreløpig ikke vet.

