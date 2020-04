innenriks

Mannen fremstilles for varetektsfengsling mandag. Påtalemyndigheten mener at det er fare for gjentakelse.

Hendelsen skjedde fredag kveld. Politiet rykket ut til en bolig på Dale utenfor Sandnes i Rogaland etter melding om at det var avfyrt skudd i luften med våpen.

– Da politiet ankom stedet, løsnet en mann i 50-årene flere skudd mot politiet, opplyser Agder politidistrikt.

Politiet løsnet skudd mot mannen, som ble truffet. Han er utenfor livsfare og blir skrevet ut fra sykehus mandag.

