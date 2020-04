Nedgang i konkurser i mars

innenriks

Hittil i år har det imidlertid vært en svak økning i konkurser på 0,9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian påpeker at Skatteetaten for tiden er tilbakeholden med å fremme konkursbegjæringer, samt at antall permitteringer har økt dramatisk.

– Det er nok en fare for at vi er i periode hvor det er stille før konkursstormen, sier han.

I overnattings- og serveringsbransjen har det vært 48 konkurser i mars, en økning på 9 prosent fra samme måned i 2019.

I kategorien varehandel gikk 76 bedrifter konkurs i mars. Det er nedgang på 20 prosent. Kristiansen påpeker at mars i fjor var en av de svakeste månedene for denne bransjen.

Han understreker at det også er bransjer hvor omsetningen har økt, men sier at han er bekymret for varehandelen.

– Det er ikke til å skyve under en stol at vi ser med bekymring på fremtiden, da det også i denne bransjen var en rekke bedrifter som var dårlig stilt før smitten kom til landet og myndighetenes tiltak ble iverksatt, sier han.

Dessuten kan konkurransen fra nettbutikker bli enda hardere som følge av krisen, tror han.

– En av langtidseffektene kan være at mange som før foretrakk fysiske butikker, i større grad introduseres for netthandel, sier han.

(©NTB)