Barnehager, 1–4. trinn i barneskolen og SFO gjenåpnes i slutten av april

Det bekreftet statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Smitteutviklingen må fortsatt følges nøye, og det kan være nødvendig å stramme til igjen dersom smitten øker. Men alt tyder på at vi beveger oss i riktig retning, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Mange har ytret bekymring angående barn som har det vanskelig hjemme i perioden hvor skolene har vært stengt. Redd Barna understreker viktigheten av at de ansatte er ekstra oppmerksomme på barna når de kommer tilbake igjen i skolen og barnehagen.

– Som alltid er det viktig at de melder fra til hjelpeapparatet dersom de blir bekymret for hjemmesituasjonen til barna, slik at barna og familiene kan få ekstra hjelp og støtte, sier leder Monica Sydgård i Redd Barnas Norgesprogram.

Landets skoler og barnehager har vært stengt siden 12. mars.