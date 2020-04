Brann i Ålesund sentrum – alle beboere er evakuert

innenriks

Brannvesenet har kontroll på personene i huset, men de har ikke kontroll på brannen, melder Sunnmørsposten.

Ifølge avisas reporter på stedet er huset som brenner et enderekkehus.

– Brannvesenet har sendt inn røykdykkere. Det pågår evakuering av beboere i nærheten av brannen, melder politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Til NRK sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt at brannvesenet kjører på med alt de har for å kjøle ned og slukke brannen.

Ifølge nyhetskanalen er trehuset, som skal være 100 år gammelt, fullstendig overtent og flammene står gjennom taket.

