Politiet styrker bemanningen

innenriks

– En slik løsning ivaretar behovet for raskest mulig å tilføre nødvendige ressurser til politiet som følge av den krevende situasjonen samfunnet står i, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Fordeling av stillingene mellom politidistriktene tar utgangspunkt i ulike kriterier som innbyggertall, sykefravær hos egne mannskaper eller ekstraordinære behov som følge av nye tiltak fra regjeringen.

– Dette gjør vi for at politiet skal kunne opprettholde egen innsatsevne, og for å kunne målrette innsatsen ut ifra hvor i landet behovet er størst, sier Bjørnland.

De første 150 stillingene rekrutteres på bakgrunn av eksisterende søkerlister. Deretter blir det lagt opp til en felles utlysning av inntil 250 politiårsverk. Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for forlengelse på inntil ett år.

Som følge av at hovedstaden er særlig berørt av pandemien er Oslo politidistrikt gitt en høyere tildeling enn de andre politidistriktene, med 85 ekstra stillinger.

Øst politidistrikt får 21, Sør-Øst får 20, Vest får 18, Sørvest får 17, Trøndelag får 16, Innlandet får 15, Møre og Romsdal får 13, det gjør også Innlandet, mens Nordland får 12, Troms 11 og Finnmark får 9 ekstra politistillinger.

