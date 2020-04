Handelsstanden i Oslo er bekymret for fulle varelagre

innenriks

Hele 35 prosent av medlemmene av Oslo Handelsstands Forening (OHF) er bekymret for kapital som er bundet opp i varelagre, og 39 prosent for innkjøp av varer, viser en undersøkelse foreningen har gjort blant sine medlemmer.

Hele to tredeler av medlemmene er bekymret for lønninger, og 57 prosent for husleie, men foreningen skriver i sin pressemelding at disse bekymringene langt på vei er ivaretatt med regjeringens kontantstøtte for bedrifter.

– Det er bundet opp mye kapital i varelagre – og det er uvisst hvor lenge krisen vil vare og hvor stort svinnet blir. I tillegg har mange forpliktet seg til innkjøp for kommende sommer og høst, og mange vil få utfordringer med å betale for disse varene, sier administrerende direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

(©NTB)