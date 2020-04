Immunolog: – Jeg vil unngå covid-19

innenriks

Spurkland er forsker i molekylær biologi og har skrevet om sine inntrykk av viruset i magasinet Harvest. Hun skriver at det de siste tre månedene er skrevet 1924 vitenskapelige artikler om viruset og om sykdommen covid-19. Hun har lest mye av det og kaller viruset og sykdommen komplisert og lumsk.

– Jeg vil faktisk ikke ha covid-19. Jeg vil vente til vaksinen er klar, er hennes egen konklusjon, gjengitt i VG.

Hun forklarer at noe av det som bekymrer henne er at det kan se ut som om viruset forstyrrer menneskenes immunceller. Hun understreker overfor avisen at hun ikke er redd for viruset, og viser til at faren for å bli syk og dø av covid-19 ikke er stor.

Hun mener imidlertid at det av hensyn til faren for alvorlige bivirkninger og usikkerhet rundt sykdommen er viktig å få utviklet en vaksine så fort som mulig.

– Som virus betraktet er influensa begrenset konsentrert i lungene. Jeg oppfatter koronaviruset som noe mer. Det kan infisere også celler utenfor lungene. I tillegg ser det ut til at viruset påvirker immuncellene, sier Spurkland.

