Internasjonale studenter i Norge sliter økonomisk

I en undersøkelse fra studentorganisasjonen International students' union of Norway (ISU) har 634 studenter fortalt at de er permittert, skriver Khrono.

For å få oppholdstillatelse må internasjonale studenter ha 126.120 kroner på konto eller en deltidsjobb der de vil motta dette beløpet i lønn.

ISU sier at regjeringen så langt ikke har signalisert hjelp til internasjonale studenter som har mistet jobben. Permitteringer fører til at mange ikke kan betale husleie.

– Det er en reell frykt blant mange internasjonale studenter for øyeblikket, sier Amine Fquihi, president for ISU.

Universitetet i Bergen har opprettet et krisefond, slik at internasjonale studenter kan få opptil 10.000 kroner i støtte, skriver Khrono.

Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning, Nina Sandberg, reagerer.

– Ap vil oppfordre statsråden til snarest å gå i dialog med studentorganisasjonene ANSA, ISU, lærestedene og Samskipnadsrådet om hvordan studentenes interesser kan ivaretas best mulig framover, sier hun.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at departementet er klar over situasjonen og har kontakt med en faginstanser.

– Jeg vil også ta initiativ til et møte med ISU over påske for å lytte til deres innspill og bekymringer, skriver Asheim i en kommentar til NTB.

