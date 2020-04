Koronavirus påvist hos personer i rusmiljøet i Oslo

innenriks

– Det er påvist et par tilfeller av positiv koronasmitte i miljøet. Det er ikke mye, og det er overraskende liten utbredelse i disse miljøene, sier han.

Byråden for helse, eldre og innbyggerdialog understreker at rusmiljøet er et lite miljø, og at det ikke er rusmisbrukerne som er den største utfordringen ved koronautbruddet. Han sier videre at det kan være en utfordring for en slik gruppe å holde seg i isolasjon, og at uteseksjonen jobber med å passe litt ekstra på denne gruppa.

– Det å roe narkomane handler ofte om tilgang på stoff. Klarer vi å finne substitutter for stoffet de går på, og gir dem det, er sannsynligheten større for at vi klarer å holde dem i ro i en karanteneperiode, sier han.

Et annet aktuelt tiltak for denne gruppa er å settes i isolasjon i kommunal regi enten i leiligheter eller på hoteller.

