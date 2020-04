Røde Kors: – Folk viser fjellvett og koronavett

innenriks

Hittil i påsken har de frivillige i Røde Kors Hjelpekorps' vaktstasjoner rapportert inn 18 søk- og redningsoppdrag, mot 97 i gjennomsnitt de siste ti årene.

Tilbakemeldingene fra distriktene viser at folk tar hensyn til hverandre og viser respekt for smittefaren, forteller Hans Jørgen Dokk fra Røde Kors kommunikasjonssentral for påsken.

– Vi synes folk oppfører seg eksemplarisk, sier Dokk, som er landsrådsmedlem i Røde Kors Hjelpekorps.

Det forventes større utfart skjærtorsdag, og Dokk ber turfolk i de mer værutsatte delene av landet passe på sterk vind, rasfare og utrygg is.

– Mange vil nok ut på tur. Så lenge man er varsom og kler seg etter været, må påsken nytes, sier Dokk.

