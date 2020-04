Snøkrabbefiskere saksøker Norge

innenriks

I februar 2019 kom Høyesterett fram til at Norge hadde rett til å bøtelegge latviske krabbefiskere som satte ut teiner for å fange snøkrabbe på norsk sokkel. Striden dreide seg om hvorvidt snøkrabben er en «sedentær art», det vil si arter som alltid befinner seg på havbunnen, slik at Norge får eksklusive rettigheter etter Havrettskonvensjonen.

Nå er det bekreftet at rederiet fiskerne er knyttet til, har saksøkt Norge i ICSID, som er en internasjonal voldgiftsinstitusjon tilknyttet Verdensbanken, skriver Rett24. Dette er første gang Norge har mottatt et søksmål i denne domstolen. Også EU har tidligere ment at europeiske fartøyer har like stor rett til å fiske etter snøkrabbe i disse farvannene.

