To reddet da fiskebåt forliste utenfor Tromsø

Mennene ble funnet nedkjølt, men i live. De ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge, som klokken 22.30 meldte at tilstanden deres var stabil, og at de ikke har noen alvorlige skader.

Hovedredningssentralen Nord-Norge iverksatte en redningsaksjon etter at det ble sendt ut et mayday-signal fra fiskebåten. Også en nødpeilesender ble utløst.

– Signalet ble plukket opp av Kystradio Nord, og flere båter i nærheten ble sendt ut. Også redningsskøyta og ambulansehelikopteret fra Tromsø ble sendt til området, forteller redningsleder Tor Erik Torkelsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Ambulansehelikopteret hadde ikke mulighet til å fire ned noen redningsmann eller hente opp noen fra sjøen, men ble sendt for å få et overblikk over området, der det var kraftig vind og snøvær.

Klokken 19.35 ble det funnet to personer i redningsdrakt i sjøen. De ble lokalisert av en lokal fiskebåt og deretter hentet opp fra sjøen av redningsskøyta.

Fiskebåten de to var om bord i, er bekreftet forlist, ifølge Hovedredningssentralen.

