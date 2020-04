Brannvesenet blir hindret av turfolkets biler

innenriks

Ettersom det ikke blir noe tradisjonell hyttepåske i år, ser det ut til at mange i hovedstaden velger å starte påsken i marka istedenfor. På innfartsårene både til Østmarka og Nordmarka er parkeringsplassene fulle, og mange kommer til å komme tilbake etter skogsturen med en solid bot på ruta etter å ha vært litt for oppfinnsomme med å parkere.

Fulle P-plasser

Samtidig advarer politiet på Twitter mot å gjøre opp ild, og sier det er kommet flere meldinger om mindre branner. Det er svært tørt i marka nå, og det er knyttet stor fare til bruk av ild og grill. Meteorologene har også utstedt gult farevarsel både for torsdag, fredag og lørdag.

– Parkeringsplassene er fulle, og folk parkerer uten å tenke på at våre utrykningskjøretøy skal fram. De trenger minimum tre meter fri bredde på rette strekninger, og mer plass i kurver og svinger, heter det i en pressemelding fra Oslo brann- og redningsetat.

Ekstrabusser

Også kollektivtransporten har problemer under det store presset med folk som vil ut i skogen. Til VG opplyser Ruter at de har satt inn ekstrabusser, men at de ikke ønsker å frakte så mange passasjerers om nå.

– Kollektivtrafikken er primært for dem som må reise til samfunnskritiske jobber. Påsketuren kan man ta i nærområdet, et sted man kan gå eller sykle til, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til avisen.

Han er også bekymret for at mange passasjerer ikke bryr seg om de smittevernrådene som er kommet, og går på busser som allerede er for fulle.

Røde Kors: Godt koronavett

Frivillige i Oslo Røde Kors var skjærtorsdag til stede ved ni utfartsårer i Oslomarka. De kunne melde om stor trafikk, men god oppførsel.

– Folk oppfører seg bra og viser godt koronavett. Så fort man kommer inn i marka, er det mer enn nok plass, sier Elin Holmedal, daglig leder i Oslo Røde Kors.

